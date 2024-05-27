ПОДБОРКА | Не только у Вестеринена и Захаровой родился сын. Мистическое совпадение на шоу „Народ поет“(1)
Главное русскоязычное музыкальное шоу Эстонии „Народ поёт“ на ETV+ пронизано флюидами любви. За 4 сезона шоу, Эстония познакомилась со многими талантливыми певцами и исполнителями со всех концов страны. Каких музыкальных коллективов только не было. Но много интересного происходит так же вне экрана, так сказать за кулисами шоу. Оказывается, что в течение двух-трёх лет многие участники не только создали семьи, но уже успели обзавестись потомством.
Пожалуй самая яркая пара проекта – ведущие Виталий Вестеринен и Алина Захарова. В 2022-м году у них состоялась свадьба, а ровно год спустя - в октябре 2023 года в их семье появился первенец Елисей.
Также обрели семейное счастье:
Финалистка 2-го сезона шоу „Народ поёт“ - Анна Curly. 13.08. 2023 появился на свет Лео-Даниэль
Победительница 2-го сезона шоу „Народ поёт“ Екатерина Маргальникова 8.08.2022 родился сын Леон
Михаил Рихтер и Кристина Рихтер из группы „Эй, Арнольдовна“. Дочка Невия родилась в январе.
Амалия Читчян и Максим Мойсеёнок из группы Екатерины Маргальниковой. Сын Кевин родился 5.05.2023
Что удивительно - почти у всех родились мальчики и только одна девочка, и наверняка это еще не все, о ком мы знаем! Выводы делайте сами, а финал 4-го сезона шоу „Народ поет“ смотрите в эту пятницу в 20:30 на канале ETV+. За первое место сразятся ансамбли AlterEgo из Маарду и Lamuko из Таллинна.