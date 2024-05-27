ПОДБОРКА | Не только у Вестеринена и Захаровой родился сын. Мистическое совпадение на шоу „Народ поет“

Пожалуй самая яркая пара проекта – ведущие Виталий Вестеринен и Алина Захарова. В 2022-м году у них состоялась свадьба, а ровно год спустя - в октябре 2023 года в их семье появился первенец Елисей.

Что удивительно - почти у всех родились мальчики и только одна девочка, и наверняка это еще не все, о ком мы знаем! Выводы делайте сами, а финал 4-го сезона шоу „Народ поет“ смотрите в эту пятницу в 20:30 на канале ETV+. За первое место сразятся ансамбли AlterEgo из Маарду и Lamuko из Таллинна.