„Харьков, сердцем с тобой“: Максим Галкин отреагировал на атаку России

В своем Instagram юморист осудил циничные действия россиян и написал, что шокирован подобным поступком. Шоумен сообщил, что последствия обстрела ужасны, ведь во время атаки погибли гражданские украинцы.

Галкин опубликовал фото маленького украинского мальчика, который сдавал материалы ДНК. Дело в том, что его отец на момент попадания был в гипермаркете, но после российского удара он считается без вести пропавшим. Максим выразил свои соболезнования пострадавшим.

„Харьков, 8-летний мальчик сдает ДНК, его отец не вернулся с работы. Он работал в отделе декора в харьковском „Эпицентре“. Сбор ДНК может быть единственным способом найти останки родного человека или определить, что среди пепелища его нет и дать зыбкую надежду. Какую угрозу представлял отдел декора в строительном торговом центре для могущественной ядерной России? Харьков, сердцем с тобой“, - отметил юморист.