Новый сезон „МастерШефа“ проверит кулинарное мастерство известных людей Эстонии

„Решение пригласить популярных людей Эстонии на шоу „МастерШеф“ на самом деле началось с того, что несколько известных людей захотели сами появиться в шоу, поскольку оно пользуется огромной популярностью. И, конечно же, мы решили это сделать“, — рассказал Каупо Карелсон, главный продюсер шоу.

По словам продюсера, новый сезон повторит формат предыдущих, где участникам предстоит показать, а также доказать свои кулинарные способности в различных испытаниях. „Телезрители имеют редкую возможность увидеть местных звезд вне их обычного контекста и поболеть за них“, — добавил Карелсон.

Руководитель отдела телевидения и мультимедиа Telia Бирье Кийк подтвердил, что „MasterChefЭстония“ стала самой просматриваемой программой Inspira, а также получила награду за лучшую развлекательную программу на гала-концерте Эстонской премии кино и телевидения (EFTA). „Новый особенный сезон станет настоящим праздником для наших телезрителей“, - сказал Кийк.

Любимый шеф-повар Имре Косе возвращается на телеэкран

В новом сезоне состав судей MasterChef изменится, и вместе с Ормом Оя и Ыйе Притсон конкурсантов будет судить бесспорный профессионал своего дела - Имре Косе, чей вклад в эстонский кулинарный мир, по словам Карельсона, огромен. „Имре Косе — настоящий знаменитый шеф-повар, который точно знает, как руководить войсками на кухне, даже если там присутствуют известные люди“, — сказал продюсер.

Как и в предыдущие сезоны, 12 известных людей Эстонии будут бороться за приз в размере 10 000 евро и заветное звание MasterChef Эстонии.

„MasterChef Эстония: знаменитости на кухне“ выйдет осенью на канале Telia Inspira.

Inspira – это эксклюзивный телеканал для клиентов услуги Telia TV, предлагающий широкий выбор фильмов, эксклюзивных сериалов, интересных собственных программ и спортивных трансляций от тенниса до баскетбола.