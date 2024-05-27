ФОТО | Из-за болезни Кейт Миддлтон 10-летний принц Джордж резко повзрослел

22 марта Кейт Миддлтон шокировала многих откровенным признанием. Принцесса Уэльская опубликовала видеообращение и рассказала, что врачи диагностировали ей рак. По словам монаршей особы, опухоль у нее обнаружили в начале 2024 года во время операции на брюшной полости. Кейт до последнего планировала скрывать страшную правду, но информация о состоянии ее здоровья появилась в распоряжении некоторых британских таблоидов. Сразу после постановки диагноза супруга принца Уильяма начала курс химиотерапии. Она отметила, что сложнее всего ей было рассказать о болезни детям и убедить их в том, что все будет хорошо.

Тяжелее всего узнать о болезни матери было маленькому принцу Луи, которому совсем недавно исполнилось шесть лет. А вот старшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма — Джорджу — пришлось резко повзрослеть. Недавно мальчика вместе с отцом застали на игре финала Кубка Англии по футболу. Пользователи Сети отметили, что 10-летний принц стал выглядеть более серьезным, и что самое главное — оказал большую поддержку отцу, которому приходится держать лицо, несмотря на все переживания.

Впрочем, и детская непосредственность Джорджа пока никуда не делась: как огромный фанат футбола, он не мог сдерживать эмоции и болел за любимую команду. Принц кричал, закрывал лицо руками и вскакивал с места: кажется, мы начинаем догадываться, в кого таким непоседливым растет принц Луи, которого называют главным хулиганом британской королевской семьи.