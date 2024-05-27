„Ждали мальчика, чтобы назвать Пьером Нарциссом“: У исполнителя хита „Шоколадный заяц“ родилась внучка

Внучку исполнителя хита „Шоколадный заяц“ назвали Лила, рассказала в беседе с журналистом вдова артиста Валерия Калачева.

По ее словам, она и ее дочь Каролина общаются с Андрэ, а в июне он прилетит в Россию на годовщину смерти отца.

„У Андрэ дочка родилась. И он ее Каролине и мне показывал. А они ждали сына, чтобы назвать его Пьер Нарцисс“, — заявила Калачева.

Также она сообщила, что Андрэ часто ездит на могилу отца, который похоронен в Камеруне, в семейном склепе.

„Я ему финансирую поездки. Он заезжает и покупает цветы, различный декор, про которые я говорю, и в склеп привозит. Видеоотчет мне всегда присылает. В общем, мы с ним дружим, у нас хорошие отношения“, — призналась Валерия.