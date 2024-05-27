Машина Времени спустя 40 лет официально издала альбом „Чужие среди чужих“(2)
Группа Машина Времени официально издала альбом „Чужие среди чужих“, записанный в 1984 году.
„Альбом „Чужие среди чужих“ вышел 40 лет назад! И ни разу не издавался официально, а лишь существовал где-то в затертых десятых копиях! А именно с этой пластинки началась новая, взрослая Машина. На альбоме не было заводных рок-н-роллов и тяжёлых боевиков, а на первый план выступили задумчивые, тревожные баллады и мелодичные композиции, наполненные размышлениями и рефлексией. Гитары и барабаны почти полностью уступили место синтезаторам и драм-машинам. Но основным проводником группы в мир больших клавиш стал новобранец Александр Зайцев. Записанный за 10 дней альбом мгновенно разлетелся по стране в виде многочисленных копий, но только в начале 2024-го московский музыкальный энтузиаст Евгений Гапеев получил от Александра Кутикова и аккуратно отреставрировал оригинальную мастер-ленту. Музыканты единогласно одобрили его работу, и теперь Машина Времени делает вам подарок к юбилею. И своему, и альбома Чужие среди чужих“, - говорится в пресс-релизе.
Альбом был записан в составе: Андрей Макаревич — вокал, гитара, фортепиано; Александр Кутиков — вокал, бас-гитара; Александр Зайцев — вокал, клавишные, аккордеон; Валерий Ефремов — ударные. Часть песен из него позже входила в другие альбомы и сборники. Теперь „Чужие среди чужих“ можно послушать на интернет-площадках и приобрести на CD.
Релиз состоялся в преддверии продолжения тура Машины Времени к 55-летию, который, стартовал в апреле в Ереване и в мае в Кишинёве. В ближайшие месяцы коллектив посетит с концертами Латвию, Литву, Эстонию, Испанию, Черногорию, Болгарию и Грузию.
Трек-лист альбома:
1. Чужие среди чужих
2. Первый шаг
3. Морской закон
4. Ночь
5. Весь мир сошёл с ума
6. Новогодняя
7. Шахматы
8. Он был первым из первых
9. Старые друзья
10. Разговор в поезде
11. Время
12. По морю плавать...