„Я боюсь“: Бритни Спирс заявила, что ее обокрали

Поп-исполнительница опубликовала видео, в котором сообщила, что у нее украли все украшения. Бритни Спирс показала свою пустую шкатулку, где хранила изделия.

„Некоторые (украшения) изготавливались специально для меня. Еще пропал мой крестик, который я носила с 4 лет“, — заявила певица.

Знаменитость не стала раскрывать подробности кражи, но призналась, что напугана. По словам артистки, теперь она будет покупать только дешевые аксессуары.

В начале мая появилась информация, что Бритни Спирс поссорилась с возлюбленным Ричардом Полом Солизом в отеле Chateau Marmont. Певица повредила ногу во время драки с бойфрендом. Исполнительница кричала и не контролировала себя в коридоре. Гости решили, что у нее психическое расстройство, поэтому вызвали скорую помощь.