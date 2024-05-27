„У нас тут не Met Gala“: Первая леди Нигерии осудила внешний вид Меган Маркл

В начале мая Меган Маркл и принц Гарри посетили Нигерию в рамках своего трехдневного турне. В прессе тогда много писали про эту поездку. Во-первых, в СМИ назвали ее „фальшивой“, так как никаких официальных полномочий у герцогов Сассекских больше нет. Ну а во-вторых, пользователям Сети не очень понравился внешний вид американской актрисы. Публика считает, что Меган была одета в слишком откровенные наряды, сообщает The Sun.

Впрочем, так считают не только жители Британии, но и представители Нигерии. Накануне первая леди страны Олуреми Тинубу выступила с докладом, который по большей части был посвящен президенту. Однако визит герцогов Сассекских тоже не остался без внимания. Супруга политика выразила недовольство относительно внешнего вида Меган Маркл.

„Девушки и женщины в Нигерии не хотят подражать кинозвездам из Америки. Мы видим, как они одеваются — нагота просто повсюду… У нас тут не Met Gala. И все! Скажите им, что мы не приемлем наготу в нашей культуре. Это совсем некрасиво…Почему Меган приехала сюда в поисках Африки?“ — высказалась Олуреми Тинубу.

Стоит отметить, что о своей принадлежности к Нигерии супруга принца Гарри Меган Маркл рассказала во время их недавнего визита в страну. Оказывается, герцогиня Сассекская на 43% нигерийка.