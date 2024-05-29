Оскароносная британская актриса завершает свою карьеру из-за слепоты

89-летняя британская актриса театра и кино Джуди Денч уже более десяти лет борется с заболеванием глаз. В 2012 году звезде „Джеймса Бонда“ поставили диагноз — возрастная дегенерация желтого пятна (ВМД). Ранее артистка признавалась, что не собирается завершать карьеру из-за проблем со здоровьем. Однако накануне выяснилось, что планы кинозвезды изменились. Об этом пишет издание Daily Mail.

Сообщается, что в минувшие дни Джуди Денч беседовала с журналистами на шоу Chelsea Flower. На вопрос о возможном продолжении своей актерской деятельности артистка ответила категоричным нет. В источнике сообщается, что последней работой с участием получившей Оскар знаменитости стал сериал „Духовые“ 2022 года выпуска. Джуди Денч больше не берет новых проектов в связи с резко ухудшившимся зрением.

„Нет, нет, я даже не вижу!“ — сказала актриса представителям прессы.

Примечательно, что буквально несколько лет назад Джуди заявляла, что не планирует уходить на пенсию. Денч признавалась, что состояние ее здоровья, конечно, оставляет желать лучшего, однако сдаваться она не собирается.