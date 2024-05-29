15-летняя дочь Джоли и Питта отказалась от фамилии отца

По информации в источнике, Вивьен Маршелин не захотела использовать свою полную фамилию на афише этого проекта. Вместо Джоли-Питт девочка пожелала остаться просто Джоли. Сменила ли она свое родовое имя официально — на сегодняшний день неизвестно. 48-летняя Анджелина пока никак не комментировала сложившуюся ситуацию.

Примечательно, что в конце прошлого года еще одна дочь звездной пары решила не упоминать фамилию Брэда Питта. 19-летняя Захара появилась на студенческом мероприятии, на котором преставилась только как Джоли.

60-летний американский актер также столкнулся с презрением со стороны своего 20-летнего сына Пакса. Молодой человек публично назвал своего отца „засранцем мирового уровня“ и „презренным человеком“.