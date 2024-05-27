Тантрический массаж: как его сделать, чтобы он запомнил надолго

Что такое тантрический массаж?

Тантрический массаж, корни которого уходят в глубокую древность, — это достижение спокойствия и расслабления с партнером или в одиночку. Тантрический массаж, в который включены не только физические практики, но также духовная и эмоциональная составляющие, призван помочь очистить разум и достичь состояния принятия.

„Тантра не та штука, которая одинакова для всех, это философия нахождения здесь и сейчас, — говорит тантрический эксперт. — Оргазм — это чудесно, но это не цель тантрического массажа, скорее, восхитительный бонус. Гораздо важнее — продлении интимного опыта и контроль сексуального освобождения“.

Среди преимуществ тантрического секса — сексуальная выносливость, облегчение боли и улучшение сна.

Инструкция по применению

Шаг первый

Будь в правильном настроении. Убедись, что у вас есть достаточно времени, чтобы полностью погрузиться в удовольствие. Выключите телефоны, а если у вас есть соседи, убедитесь, что они не помешают и не отвлекут вас. И вы никуда не должны спешить: никаких встреч, билетов в кино или срочных звонков. Ничто не убивает секс эффективнее, чем спешка.

Шаг второй

Поймай настроение. То, что вас окружает, играет не меньшую роль, чем сам массаж. Учитывайте температуру воздуха, ваш внешний вид, звук и обстановку в помещении. Ароматические свечи отлично подходят для создания чувственной атмосферы.

Шаг третий

Настройся на своего партнера или массажиста. Попробуй поймать его взгляд и синхронизировать дыхание. Вы должны быть на одной волне.

Шаг четвертый

Сам массаж. Пусть твой партнер ляжет на живот. Согрей масло в руках. Начиная с середины спины, твердо промассируй по направлению к конечностям. Представь, как распространяется поток энергии вокруг тела. Не выпускай из внимания те области, которые обычно не задействуют при массаже: подушечки пальцев на ногах, между пальцами, тыльную сторону рук.