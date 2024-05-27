27.05.2024, 17:33
Умерла режиссер Ольга Кяо
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник, 27 мая, в возрасте 70 лет ушла из жизни режиссер Ольга Кяо, долгое время работавшая на Эстонском телевидении, пишет rus.err.ee.
Ольга Кяо начала работу на Эстонском телевидении в 1983 году.
Более чем за 40 лет, отданных телевидению, она была режиссером и продюсером десятков проектов и передач.
В последние годы Ольга Кяо была исполнительным продюсером и режиссером выходящих на канале ETV+ передач „Нарвская студия: Народу важно“, „Инсайт“, „Интервью недели“, „Своя правда“, „Горизонт“, „Актуальная камера+„, а также ряда спецпроектов.