Умерла режиссер Ольга Кяо

Ольга Кяо начала работу на Эстонском телевидении в 1983 году.

Более чем за 40 лет, отданных телевидению, она была режиссером и продюсером десятков проектов и передач.

В последние годы Ольга Кяо была исполнительным продюсером и режиссером выходящих на канале ETV+ передач „Нарвская студия: Народу важно“, „Инсайт“, „Интервью недели“, „Своя правда“, „Горизонт“, „Актуальная камера+„, а также ряда спецпроектов.