Родственники Бьянки Цензори боятся, что Канье Уэст превратит ее в секс-работницу

В конце апреля появилась информация, что Уэст планирует открыть порностудию под названием Yeezy Porn. В частности, об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на представителя бренда Канье Yeezy. А на днях инсайдер рассказал Daily Mail, что родных Бьянки очень встревожила эта новость. Мол, они были готовы смириться и с антисемитскими высказываниями артиста, и с тем, что он заставляет модель жить по его сомнительным правилам, но вот перспектива увидеть свою дочь в фильмах для взрослых стала для них той самой „красной линией“.

„Ее семья и друзья знают о пристрастии Канье к порнографии, что делает ситуацию еще более тревожной. <...> Тот факт, что он тянет ее за собой в мир фильмов для взрослых и уже использует в качестве рекламного щита для пропаганды сексуальной непристойности, абсолютно ужасен и очень их беспокоит“, — цитирует таблоид своего источника.

Что ж, близких девушки можно понять, особенно если учитывать, что однажды Бьянка чуть не загремела в тюрьму из-за своего откровенного наряда. А что будет после порнороликов с ее участием — страшно даже подумать.