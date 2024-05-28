28.05.2024, 09:30
ФОТО | Поздравляем! У вице-мэра Таллинна и эстонской актрисы родился четвертый ребенок(3)
ФОТО: ERLEND ŠTAUB
Актриса Урсула Ратасепп-Оя (41) и вице-мэр Таллинна Каарел Оя (39) стали родителями в четвертый раз. У пары родилась девочка, которую назвали Клаара.
„Ожидание было долгим. Но потом все прошло как по маслу. Два дня спустя мы восстанавливаемся и справляемся, а также вспомнили самое важное правило: если ребенок спит, то и вы сами спите!“ - написал Каарел в своем посте в Facebook, добавив милую фотографию себя и своей малышки.
Актриса и политик познакомились весной 2007 года. Спустя год пара обвенчалась и 22 июня 2020 года сыграла свадьбу. В их семье теперь растут четверо детей: дочь Эло-Мирт, сыновья Яакоб Эйк и Лауритс, а теперь и новорожденная дочурка Клаара.