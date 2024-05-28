ФОТО | Поздравляем! У вице-мэра Таллинна и эстонской актрисы родился четвертый ребенок

„Ожидание было долгим. Но потом все прошло как по маслу. Два дня спустя мы восстанавливаемся и справляемся, а также вспомнили самое важное правило: если ребенок спит, то и вы сами спите!“ - написал Каарел в своем посте в Facebook, добавив милую фотографию себя и своей малышки.