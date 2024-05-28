Устали от неудач? Латвия рассматривает возможность отказаться от участия в „Евровидении“

Петицию за выход Латвии из „Евровидения“ на платформе ManaBalss подписали более 11 300 человек. И теперь она будет передана на рассмотрение в Сейм, отмечает euroradio.fm.

„Есть европейские страны, которые не участвуют в „Евровидении“ по разным причинам, в том числе по финансовым, и Латвии следует лучше инвестировать своё и без того проблемное государственное финансирование туда, где у нас есть явные преимущества — в спорт, — пишут авторы петиции. — Недопустимо, чтобы Федерация биатлона собирала пожертвования на чемпионат мира, который определенно важнее „Евровидения“.

В главном песенном конкурсе Европы Латвия участвует с 2000 года. Пока единственную победу стране в 2002 году принесла Мария Наумова с песней „I Wanna“. В большинстве случаев исполнители от Латвии не проходили в финал конкурса или оказывались в середине финального голосования. В этом году латвийский исполнитель Dons с песней „Hollow“ занял 16-е место.