Шоубиз
28.05.2024, 10:00

Актера из „Мира Дикого Запада“ смертельно ранили при попытке ограбления

 
Johnny Wactor
Johnny Wactor
ФОТО: Birdie Thompson/ADM/Capital PicturesBIRDIE THOMPSON | Scanpix

Актера Джонни Уэктора, известного по сериалу „Мир Дикого Запада“, застрелили при попытке ограбления его автомобиля, пишет Variety со ссылкой на заявление полиции Лос-Анджелеса.

Как сообщает издание, инцидент произошел в ночь на 25 мая. Уэктора ранил один из трех грабителей, которые пытались извлечь из машины актера каталитический нейтрализатор. После ранения Уэктора госпитализировали в местную больницу, где он скончался.

Джонни Уэктор родился в 1986 году в США. Он дебютировал на телевидении в драматическом сериале „Армейские жены“, в котором появлялся в эпизодических ролях с 2007 по 2009 год. Помимо этого, он снялся в сериалах „Мыслить как преступник“, „Сибирь“, „Девушка из Голливуда“ и других.

Уэктор работал над несколькими короткометражными фильмами и в полном метре. В его фильмографию входят „Военный корабль США Индианаполис: Мужественные люди“, „Торнадо“, „Главная больница“, „Крейсер“ и другие ленты.

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