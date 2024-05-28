Актера из „Мира Дикого Запада“ смертельно ранили при попытке ограбления

Как сообщает издание, инцидент произошел в ночь на 25 мая. Уэктора ранил один из трех грабителей, которые пытались извлечь из машины актера каталитический нейтрализатор. После ранения Уэктора госпитализировали в местную больницу, где он скончался.

Джонни Уэктор родился в 1986 году в США. Он дебютировал на телевидении в драматическом сериале „Армейские жены“, в котором появлялся в эпизодических ролях с 2007 по 2009 год. Помимо этого, он снялся в сериалах „Мыслить как преступник“, „Сибирь“, „Девушка из Голливуда“ и других.

Уэктор работал над несколькими короткометражными фильмами и в полном метре. В его фильмографию входят „Военный корабль США Индианаполис: Мужественные люди“, „Торнадо“, „Главная больница“, „Крейсер“ и другие ленты.