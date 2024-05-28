Tель-Авивский театр „Гешер“ покажет в Таллинне спектакль „Анна Каренина“

Tель-Авивский театр „Гешер“ привозит в Эстонию спектакль „Анна Каренина“ Льва Толстого в инсценировке режиссера с мировым именем Римаса Туминаса.

Уникальность данной постановки в невероятной комбинации - русская классика в “прочтении“ знаменитого литовца, воплощенная израильскими актерами. К тому же, спектакль стал, увы, одной из последних завершенных работ Римаса Туминаса. В марте этого года его не стало.

Совсем недавно, в январе, „Анне Карениной“ рукоплескал Париж, Туминас лично присутствовал при триумфе. Этот спектакль - продолжение линии русской классики в творчестве режиссера – чеховским „Дядей Ваней“ и пушкинским „Онегиным“ были потрясены зрители разных стран.

В центре спектакля - пленительная Анна Каренина Эфрат Бен-Цур, удивительно совпадающая внешне с идеалом светской петербургской красавицы 19 века. О своей героине режиссер написал: „Я вижу ее не одномерно, а как концентрацию всех возможных женских воплощений: она и нежная мать, и сварливая жена, и ревнивая до крайности любовница, и щедрая и добрая к другим, и жадная завистница - в ней свет и тьма существуют неразрывно, как боль и наслаждение“. Бережно сохраняя авторский текст, режиссер рассказывает свою историю, которая никогда не перестанет быть актуальной.

Спектакль играют на иврите, с синхронным переводом на эстонский и русский языки. В Таллинне постановка также сопровождается субтитрами на английском языке. Больше информации - здесь.