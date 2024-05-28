Алсу подала на развод с бизнесменом Абрамовым после 18 лет брака

Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова 18 марта 2006 года. Певица подарила супругу дочерей Сафину и Миккеллу, а также сына Рафаэля.

Спустя 18 лет брака пара решила развестись и подала в суд. Соответствующее заявление поступило от 40-летней звезды 24 мая. Затем многодетных родителей ждут разбирательства по поводу определения места жительства детей и раздел имущества.

Напомним, прошлым летом поклонники Алсу забеспокоились за ее семейное счастье, так как она публиковала грустные посты, а потом и вовсе появилась на мероприятии без обручального кольца. Артистка никак не комментировала слухи.

К слову, до этого исполнительница делилась снимком, где ее обнимает загадочный мужчина. Мало кто посчитал, что рядом с шатенкой был супруг. 46-летнего Абрамова также замечали в обществе других дам. Яна даже заподозрили в романе с экс-избранницей Тимати Анастасией Решетовой.

Ранее артистка делилась, что уже в юности знала — ради любимого и создания семьи она готова пожертвовать карьерой. „На мой взгляд, постоянные разъезды несовместимы с ролью матери и жены“, — рассуждала она в интервью Bonjour.

„Снимаю шляпу перед коллегами, у которых получается совмещать, но я сделала такой выбор. Дети повзрослели, но к гастролям я так и не вернулась. Раз в пару лет даю большие сольные концерты в нескольких городах, но в масштабное турне по стране не отправлялась уже очень-очень давно. Семья в приоритете, я никогда не буду заниматься музыкой в ущерб им“, — откровенничала Алсу.