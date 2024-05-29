Звезда реалити-шоу „Пацанки“ напала на соседа с молотком — мужчина в больнице

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге на улице Народного ополчения. 26-летняя звезда шоу „Пацанки“ не стала церемониться с соседом и нанесла ему несколько ударов молотком. Спустя какое-то время к месту ЧП подъехала бригада скорой помощи, пострадавшего увезли в больницу.

„Его забрали в состоянии алкогольного опьянения и с подозрением на сотрясение мозга. Сейчас пострадавший проходит обследование — перед этим он успел подать заявление в полицию“, — рассказал источник.

Позже Петрова объяснила, почему решилась на такой шаг. Как оказалось, мужчина уже длительное время нервировал двор, в том числе ее постоянными криками. И вот теперь Саша не выдержала и решила проучить неугомонного соседа физически, который раньше не реагировал на замечания в свою сторону.

Напомним, еще во время участия в популярном шоу Александра Петрова славилась непростым характером и агрессией. На проекте она часто дралась с другими участницами.