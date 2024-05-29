ФОТО | В сети восхитились внешностью 80-летней Катрин Денев в Каннах

80-летняя звезда посетила премьеру фильма „Марчелло Мио“, в котором исполнила одну из главных ролей. Знаменитость выбрала для мероприятия черное вязаное миди-платье с полупрозрачной верхней частью и туфли на каблуках в тон.

Артистка взяла с собой розовую сумку Chanel и дополнила образ очками в черепаховой оправе, золотистыми браслетами, часами и серьгами-кольцами. Она уложила распущенные волосы с объемом у корней, подчеркнула губы розовой помадой и сделала красный маникюр.

Читатели издания высказались о фото под публикацией.

„Выглядит великолепно!“, „Катрин Денев все еще красивее любой из более молодых женщин“, „Ее волосы по-прежнему выглядят здоровыми“, „Великолепная и стильная“, „Вечная красота“, „Она абсолютная икона. Чудо. Вдохновение“, — сделали комплименты юзеры.