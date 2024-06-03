ФОТО | Вау! 46-летняя эстонская бизнесвумен и бывшая ведущая прогноза погоды выглядит также, как и 20 лет назад

46-летняя Мари отправилась посмотреть на гонки вместе с другой переехавшей в Южную Европу красавицей Кристийной Хейнметс, которая как раз и выставила в Instagram их общие фотографии с лакшери-мероприятия. Бывшие жительницы Эстонии довольно часто встречаются в гламурном городе-государстве - последний раз они вместе позировали в Монако в прошлом сентябре.