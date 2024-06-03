03.06.2024, 13:00
ФОТО | Вау! 46-летняя эстонская бизнесвумен и бывшая ведущая прогноза погоды выглядит также, как и 20 лет назад
ФОТО:
Несколько лет назад переехавшая из Эстонии на Юг Европы и скрывшаяся от внимания общественности Мари Тооль - бизнесвумен, бывшая ведущая прогноза погоды и жена миллионера Тоомаса Тооля - недавно появилась на Гран при „Формулы-1“ в Монако. За 20 лет она ничуть не изменилась!
46-летняя Мари отправилась посмотреть на гонки вместе с другой переехавшей в Южную Европу красавицей Кристийной Хейнметс, которая как раз и выставила в Instagram их общие фотографии с лакшери-мероприятия. Бывшие жительницы Эстонии довольно часто встречаются в гламурном городе-государстве - последний раз они вместе позировали в Монако в прошлом сентябре.
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