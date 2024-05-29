Из студии в Кивиыли с любовью: рок-группа Emphasis выпустила концептуальный альбом „Dekalog“

„Dekalog“ был записан на студии StoneOil в Кивиыли под руководством композитора и гитариста группы Павла Коротаева. В записи приняли участие ведущие джазовые музыканты Эстонии: Сийм Аймла (флейта, саксофон), Рауль Сёт (саксофон), Айн Аган (гитара), София Рубина (вокал), Яак Сооэр (гитара), Михкель Мялганд (бас), Аллан Ярве (труба), Вячеслав Могилевцев (саксофон), Марти Тярн (бас), Сергей Бойков (клавишные), а также финалистка национального песенного конкурса „Eesti Laul“ и бывшая солистка Emphasis Анет Вайкмаа (вокал). В качестве автора визуального оформления диска выступил нарвский фотограф Александр Ключенков.

„Релизу предшествовала трехлетняя кропотливая работа, и мы счастливы, что смогли довести начатое до конца. Особенно отрадно, что столько талантливых людей приняло участие в записи. Мы благодарны всем и каждому в отдельности за вклад в нашу музыку!“, - поделился Павел Коротаев. „Я - большой поклонник артхаусного кино, оно вдохновляют меня на создание музыки. Декалог режиссера Кесьлёвского - это десять вполне себе бытовых историй о жителях одного многоквартирного дома, которые погрязли в суете и забыли о самом важном. У человечества есть 10 простых правил, которым более 2 тысячи лет, но помним ли мы о них, для кого и зачем они были придуманы?“, - добавил он.

„Dekalog“ - это третий полноформатный, и второй концептуальный альбом группы, где все трэки переплетены в единое целое общим лейтмотивом. „Поэтому прослушивание рекомендуется в строгом соответствии с порядком песен на диске“, - отметил гитарист Максим Спиридонов.

Emphasis — экспериментальный progressive rock ансамбль, объединяющий тяжелое звучание с элементами классического джаза. В 2023 году к коллективу присоединился эстонский певец и актер Арно Тамм, который внес свою лепту в создание и запись альбома „Dekalog“ - написанием и исполнением ведущих вокальных партий, а также соавтором текстов песен. Ансамбль, существующий более десяти лет, на сегодняшний день, выпустил три полноформатных альбома „Revival“ (2016), „Soul Transfer“ (2018), „Dekalog“ (2024), два EP „Into Infinity“ (2012) и „Spiral of Time“ (2020), а также несколько синглов. Группа активно гастролировала по Эстонии, а также за ее пределами.