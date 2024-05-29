Шоубиз
29.05.2024, 08:00

ОБЗОР | Прожили вместе недолго и, возможно, счастливо. Саагим, Падар и другие эстонские знаменитости, чьи браки не продержались и года

 
Kroonika
Tanel Padari ja Lauren Padari pulm
Tanel Padari ja Lauren Padari pulm
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

На прошлой неделе стало известно, что Лаурен и Танель Падар, которые были вместе семь лет и поженились только в июне прошлого года, расстались уже несколько месяцев назад, даже не дожив вместе до первой годовщины свадьбы. Есть еще эстонские знаменитости, которые не успели отпраздновать первую годовщину свадьбы или же разошлись, едва ее отметив.

Ану Саагим и Карл Данхаммер

Эстоноземельцы знают Данхаммера как мужа светской львицы Ану Саагим из 90-х годов. О фиктивном браке Саагим с Данхаммеров ходило много пересудов. Сама Ану даже призналась, что не выдержала вместе с Карлом в Порвоо и трех месяцев, но благодаря браку с ним смогла сбежать из Эстонии.

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