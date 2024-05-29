ОБЗОР | Прожили вместе недолго и, возможно, счастливо. Саагим, Падар и другие эстонские знаменитости, чьи браки не продержались и года

На прошлой неделе стало известно, что Лаурен и Танель Падар, которые были вместе семь лет и поженились только в июне прошлого года, расстались уже несколько месяцев назад, даже не дожив вместе до первой годовщины свадьбы. Есть еще эстонские знаменитости, которые не успели отпраздновать первую годовщину свадьбы или же разошлись, едва ее отметив.