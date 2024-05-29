В День защиты детей веселье в Кесклинн продлится с утра до вечера

Планируются различные игры, мастер-классы и праздник мыльных пузырей. Также можно будет попрыгать на батуте и полакомиться сахарной ватой. Расписание мероприятий в парках района Кесклинн: 11:00–13:00 – в парке Вайкне, 14:00–16:00 – в Полицейском саду, 17:00–19:00 – в парке Фальги. В Полицейском саду также пройдут тренировка по катанию на роликовых коньках и турнир по настольному теннису.

Героев дня поприветствует и старейшина района Кесклинн Сандер Андла. „Мы отмечаем День защиты детей в разных местах района, чтобы каждый маленький горожанин нашел дорогу хотя бы в один из них и почувствовал себя особенно в этот торжественный день“, – заявил он.

Растут ли хорошие дети в забавах и играх? „Игра, несомненно, является большой частью жизни хорошего и веселого ребенка. Но и мамы с папами, бабушками и дедушками, и дети заслужили свой день, когда мы их замечаем, слушаем и показываем, как ими дорожим, как раз таким способом, в каком они нуждаются“, – сказал старейшина района.

День защиты детей (англ. Children’s day, то есть День детей) был учрежден в 1925 году на прошедшей в Женеве Всемирной конференции по благополучию детей. Во многих странах, включая Эстонию, его отмечают 1 июня. В Эстонии он отмечается с 1990-х годов по инициативе Союза защиты детей. С 2021 года День защиты детей является днем поднятия флага и государственным праздником.

А еще в парках района все лето будут проходить традиционные детские утренники Кесклинна. На сей раз детей будут развлекать веселыми играми на свежем воздухе различные персонажи Mullimeister.ee.

Детские утренники начинаются в 12:00 и пройдут 16 июня в парке Фальги, 23 июня на детской площадке по адресу ул. Азула, 13, 30 июня в парке Вайкне, 7 июля в Полицейском саду, 14 июля в парке Койду, 21 июля в зеленой зоне на Ластекоду, 32, 28 июня в парке Лембиту, 4 августа в парке Туви, 11 августа в парке Тийгивески, 18 августа у дома на ул. Кийкри, 2а и 25 августа на Башенной площади.