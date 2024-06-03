Два года славы и жестокая смерть: трагедия самой сексуальной модели 80-х

Дороти Рут Хогстраттен родилась в небольшом и достаточно бедном районе на окраине Ванкувера. С детства девочка отличалась тягой к знаниям, отлично училась в школе, но несмотря на это решила не получать высшее образование — она отправилась сразу искать себя.
Путь к славе
Семнадцатилетняя Дороти устроилась в ресторан быстрого питания Dairy Queen, где в 1977 году ее и заметил Пол Снайдер — мелкий промоутер, но в узких кругах более известный как сутенер. Кукольное личико вкупе с копной белокурых — совсем как у Барби — волос очаровали Пола, и он сразу понял, что у этой зрелой не по годам красавицы есть огромный потенциал стать звездой Америки.
Снайдер уговорил Дороти попозировать ему обнаженной — снимки он, разумеется, не стал класть в стол, а отправил прямиком в Playboy. Хью Хефнер, основатель и шеф-редактор журнала, был поражен — и тут же совсем юная Дороти получила билет в американскую мечту. Пол, конечно же, тоже. Кстати, с ним к тому моменту у девушки уже закрутился серьезный и взрослый роман.
„Она будет как Монро“
В США парочка перебралась ближе к 1979 году, а в августе того же года уже девятнадцатилетняя звездочка стала „девушкой месяца“ в журнале Playboy. Девушку с такой эффектной и совсем кукольной внешностью не могли не заметить в Голливуде, и уже вскоре Дороти Страттен начали пророчить успех Мэрилин Монро. Пророчества оказались верными, только жаль, что не в отношении карьеры.
Ревнивый муж
Популярность Дороти росла, что не могло не радовать ее продюсера и уже официального мужа Пола — отношения они оформили с размахом в Лас-Вегасе. Он сходил с ума, стал буквально одержим идеей. Как писала в своей статье журналистка Тереза Карпентер, „он контролировал ее финансы и недвижимость и даже говорил, с кем ей нужно спать, чтобы продвигать свою карьеру“.
Несмотря на это, Пол был ужасным ревнивцем — каждый раз, когда жена уезжала на гастроли, он нанимал частного детектива на ее же деньги. Конечно же, без ее ведома. Он следил по пятам за своей, и только своей звездочкой, которую он самостоятельно зажег на небосводе Америки.
Трагическая судьба
Дороти становилась все более популярной, и уже в 1980 году режиссер Питер Богданович пригласил ее принять участие в своей картине „Все они смеялись“, в которой также снялись Одри Хепберн и Бен Газзар. Дороти, конечно же, согласилась.
История оказалась тривиальной — между юной актрисой и режиссером пробежала искра, которая грозила вырасти в полноценный пожар и стать трагедией. В июне Дороти написала письму мужу, в котором мягко сообщила, что им придется расстаться.
14 августа 1980 года они встретились, чтобы, как думала Страттен, обсудить детали развода. В тот же день Пол Снайдер выстрелил двадцатилетней Дороти в лицо, после ее изнасиловав. Придя в ужас от содеянного, Пол покончил жизнь самоубийством, замертво упав рядом с бездыханным телом жены.
„Ее красота была слишком великолепна, чтобы быть реальной“
В одном из интервью Хью Хефнер скажет: „Существует такое клише: мол, девушка из маленького городка попадает на страницы Playboy, переезжает в Голливуд, и это каким-то образом приводит ее к смерти. Но это не так. Это не то, что произошло на самом деле. Больной парень увидел, как его билет к власти и деньгам ускользает от него. Именно это заставило его убить ее“.
Спустя четыре года после смерти Страттен Питер Богданович выпустил книгу „Убийство единорога: Дороти Страттен, 1960-1980“, где написал, что „она была не просто красивой, но невероятно изысканной красоты… Ее красота была подобна необычайному миражу, слишком великолепна, чтобы быть реальной“.