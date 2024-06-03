Два года славы и жестокая смерть: трагедия самой сексуальной модели 80-х

Дороти Рут Хогстраттен родилась в небольшом и достаточно бедном районе на окраине Ванкувера. С детства девочка отличалась тягой к знаниям, отлично училась в школе, но несмотря на это решила не получать высшее образование — она отправилась сразу искать себя.

Путь к славе

Семнадцатилетняя Дороти устроилась в ресторан быстрого питания Dairy Queen, где в 1977 году ее и заметил Пол Снайдер — мелкий промоутер, но в узких кругах более известный как сутенер. Кукольное личико вкупе с копной белокурых — совсем как у Барби — волос очаровали Пола, и он сразу понял, что у этой зрелой не по годам красавицы есть огромный потенциал стать звездой Америки.

Снайдер уговорил Дороти попозировать ему обнаженной — снимки он, разумеется, не стал класть в стол, а отправил прямиком в Playboy. Хью Хефнер, основатель и шеф-редактор журнала, был поражен — и тут же совсем юная Дороти получила билет в американскую мечту. Пол, конечно же, тоже. Кстати, с ним к тому моменту у девушки уже закрутился серьезный и взрослый роман.

„Она будет как Монро“

В США парочка перебралась ближе к 1979 году, а в августе того же года уже девятнадцатилетняя звездочка стала „девушкой месяца“ в журнале Playboy. Девушку с такой эффектной и совсем кукольной внешностью не могли не заметить в Голливуде, и уже вскоре Дороти Страттен начали пророчить успех Мэрилин Монро. Пророчества оказались верными, только жаль, что не в отношении карьеры.

Ревнивый муж

Популярность Дороти росла, что не могло не радовать ее продюсера и уже официального мужа Пола — отношения они оформили с размахом в Лас-Вегасе. Он сходил с ума, стал буквально одержим идеей. Как писала в своей статье журналистка Тереза Карпентер, „он контролировал ее финансы и недвижимость и даже говорил, с кем ей нужно спать, чтобы продвигать свою карьеру“.