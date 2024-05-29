Психологическое насилие и шумные перепалки. Полиция подтвердила, что патруль выезжал к Падарам домой решать конфликт
В субботу блогер Лаура Падар (28) опубликовала в социальных сетях сообщение, что она разошлась со своим мужем, рок-музыкантом Танелем Падаром (43). Так как девушка подчеркнула в своем посте, что в деле замешана полиция, то Kroonika обратилась к полиции за комментарием. Представитель Департамента полиции и погранохраны подтвердил, что полицейские выезжали к Падарам решать конфликт.
В субботу поздним вечером, 25 мая Лаурен Падар написала в соцсетях, что разошлась с Танелем Падаром. В своем посте она обвиняла музыканта в психологическом насилии и утверждала, что в деле замешена полиция. В связи с тем, что с тем фактом, что в инцидент вовлечена полиция, ни Танель, ни Лаурен не комментировали свой развод СМИ. В то же время Лаурен напсала, что осенью произошло что-то, что „раскрыло ей глаза“ в отношении мужа.