Психологическое насилие и шумные перепалки. Полиция подтвердила, что патруль выезжал к Падарам домой решать конфликт

В субботу поздним вечером, 25 мая Лаурен Падар написала в соцсетях, что разошлась с Танелем Падаром. В своем посте она обвиняла музыканта в психологическом насилии и утверждала, что в деле замешена полиция. В связи с тем, что с тем фактом, что в инцидент вовлечена полиция, ни Танель, ни Лаурен не комментировали свой развод СМИ. В то же время Лаурен напсала, что осенью произошло что-то, что „раскрыло ей глаза“ в отношении мужа.

На протяжении десятилетий Танель был известен своим свободолюбивым нравом рок-звезды, но при этом пытался вести семейную жизнь. Конечно, это лишь один из нюансов, но все же - например, в электронной крепостной книге видно, что в последние дни 2022 года Танель переписал на имя Лаурен половину своего рядного дома в волости Раэ, который раньше принадлежал исключительно ему. Через два дня после свадьбы Лаурен и Танеля в крепостной книге также была произведена смена имени. Лаурен Виллманн, совладелица рядного дома, стала Лаурен Падар.