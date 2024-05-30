Управа района Ласнамяэ приглашает жителей вместе отметить Иванову ночь

В этом году празднование Ивановой ночи уже во второй раз состоится на центральной площади парка Тондилоо (ул.Кивила, 23), на этот раз 22 июня с 19 часов. Бесплатное мероприятие будет полностью безалкогольным. Гвоздем концертной программы будет ансамбль „ВИА Балтика“, также в концерте примут участие эстонский актёр, певец и постановщик Эдуард Томан и ансамбль Kurjad Plaanid. Посетители праздника смогут насладиться красочным костром, который будет зажжен в течение вечера.

Для того чтобы гости мероприятия могли подкрепиться вкусной едой, управа ищет торговцев, которые занялись бы организацией питания и развлечений для гостей праздника. Торговцам следует учитывать, что товары и предлагаемые услуги должны подходить под формат праздника и что мероприятие полностью безалкогольное.

Регистрация торговцев заканчивается 5 июня. Зарегистрироваться можно, написав по электронной почте Johannes-Emmanuel.Allas@tallinnlv.ee или позвонив по телефону 645 7702.

Программа мероприятия:

19:15 – Эдуард Томан

20:00 – Ансамбль Kurjad Plaanid

20.45 – Зажжение костра

21.00 – Хедлайнер „ВИА Балтика“.

23.00 – Окончание мероприятия

Районная управа просит всех гостей мероприятия отдать предпочтение общественному транспорту и не приезжать на праздник на автомобиле. Ближайшие к парку остановки автобусов – Priisle kauplus (автобусы № 12, 54, 60 и 65) и K. Kärberi (автобусы № 9, 51 и 58).