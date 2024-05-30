Гастроли грузинского театра: в новом сезоне в городах Эстонии покажут два сильных спектакля

За 125 лет „Ревизора“ ставили о чем угодно и как угодно. Но в любом случае почти всегда главным персонажем спектаклей становился Хлестаков – мечтатель или неудачник, лицедей или мошенник, фантазер или обманщик… Впервые в сценической истории легендарной комедии Н.В. Гоголя режиссер-постановщик придал основополагающее значение названию произведения – „Ревизор“. Свою трактовку А. Варсимашвили сформулировал с безусловной определенностью: „В „Ревизоре“ ключевое слово для меня – ужас. Люди живут в постоянном предчувствии апокалипсиса, в ощущении, что еще чуть-чуть – и все рухнет. На наших глазах рушатся все моральные ценности, и мы с ужасающим спокойствием смотрим на эти события как беспомощные свидетели. Все это есть в „Ревизоре“… Мы привыкли, что Хлестаков фанфарон и все врет, но давайте задумаемся на секунду: а если он не врет? Если он на самом деле обращался к Пушкину „братец“? А если он настоящий ревизор, который послан ревизировать? И послан не из Петербурга, а вообще свыше? Вспомните немую сцену - люди окаменели! Вам это ничего не напоминает? Содом! Мы с вами живем в современном Содоме. Вот это и есть мой подход к „Ревизору““.