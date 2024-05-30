Культура
30.05.2024, 09:04

Гастроли грузинского театра: в новом сезоне в городах Эстонии покажут два сильных спектакля

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Тбилисский театр представит в Эстонии два спектакля
Тбилисский театр представит в Эстонии два спектакля
ФОТО: Erakogu

Уже этой осенью в Эстонии с 24 до 31 октября 2024 года состоятся гастроли Тбилисского Государственного академического русского драматического театра имени А. С. Грибоедова. Театральная труппа представит два спектакля: „Ревизор“ (Н.Гоголь) и „Чернобыльская молитва“.

Постановка Автандила Варсимашвили „Ревизор“ по произведению Н. В. Гоголя будет показан в четырех городах Эстонии:

  • 24.10.2024, 19-00 Дом культуры Кохтла-Ярве

  • 26.10.2024, 19-00 Валгаский центр культуры и интересов, Валга

  • 28.10.2024, 19-00 Центр русской культуры, Таллинн

  • 30.10.2024, 19-00 Дом культуры Ругодив, Нарва

Фантасмагория в двух действиях общей продолжительностью 2 часа 30 минут (с антрактом). Спектакль будет показан на русском языке, билеты можно приобрести в кассе Ostapilet.ее

За 125 лет „Ревизора“ ставили о чем угодно и как угодно. Но в любом случае почти всегда главным персонажем спектаклей становился Хлестаков – мечтатель или неудачник, лицедей или мошенник, фантазер или обманщик… Впервые в сценической истории легендарной комедии Н.В. Гоголя режиссер-постановщик придал основополагающее значение названию произведения – „Ревизор“. Свою трактовку А. Варсимашвили сформулировал с безусловной определенностью: „В „Ревизоре“ ключевое слово для меня – ужас. Люди живут в постоянном предчувствии апокалипсиса, в ощущении, что еще чуть-чуть – и все рухнет. На наших глазах рушатся все моральные ценности, и мы с ужасающим спокойствием смотрим на эти события как беспомощные свидетели. Все это есть в „Ревизоре“… Мы привыкли, что Хлестаков фанфарон и все врет, но давайте задумаемся на секунду: а если он не врет? Если он на самом деле обращался к Пушкину „братец“? А если он настоящий ревизор, который послан ревизировать? И послан не из Петербурга, а вообще свыше? Вспомните немую сцену - люди окаменели! Вам это ничего не напоминает? Содом! Мы с вами живем в современном Содоме. Вот это и есть мой подход к „Ревизору““.

Спектакль „Чернобыльская молитва“, по книге нобелевского лауреата Светланы Алексиевич „Чернобыльская молитва: хроника будущего“, будет показан в трех городах Эстонии. Это документальная драма в одном действии, продолжительностью полтора часа.

  • 25.10.2024, 19-00 Дом культуры Кохтла-Ярве

  • 29.10.2024, 19-00 Центр русской культуры, Таллинн

  • 31.10.2024, 19-00 Дом культуры Ругодив, Нарва

„Чернобыльская молитва“ в Грибоедовском – трагическое повествование о том, как „маленькая жизнь беззащитна в великое время“. Шесть женщин – участниц и очевидцев катастрофы – рассказывают свои отчаянные истории. Их рассказы – не столько попытка понять причины Чернобыльской трагедии и осознать ее человеческие и социальные последствия, сколько напомнить всем нам, как безжалостно и беспощадно рушит жизни людей стальная машина тоталитаризма.

В 2019 году канал HBO выпустил исторический сериал Чернобыль, заметная часть событий которого была основана на книге „Чернобыльская молитва: хроника будущего“. Сериал „Чернобыль“ получил всеобщее признание критиков и получил десять премий „Эмми“

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