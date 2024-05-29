Шоубиз
29.05.2024, 13:00

Эстонская блогерка стала жертвой харрасмента на Штромке: „Из-за теплой погоды повылазили всякие мерзавцы и извращенцы“

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Seidi Voogre
Seidi Voogre
ФОТО: INSTAGRAM

„Прошу прощения за мое заплаканное лицо, но я только что подверглась харрасменту на тропе здоровья на Штромке“, - рассказала в социальных сетях блогер и участница реалити-шоу „Rannamaja“ Сейди Воогре, как стала жертвой харрасмента среди бела дня.

„Два типа полностью в черном, с рюкзаками за плечами, шли сзади меня, и один решил, что побежит за мной и шлепнет по попе так, что у меня телефон и сумка выпали из рук“, - описывает Воогре в Instagram произошедший с ней инцидент.

Сначала Воогре подумала, что неизвестный мужчина просто случайно столкнулся с ней, но вскоре поняла, что он шлепнул ее по пятой точке сознательно. Мужчины посмеялись и быстро ретировались. „Я могу реально что-то с этим сделать или нет? Знаю только, что они были полностью в черном (какая-то форма) и с рюкзаками“, - спрашивает девушка у подписчиков.

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