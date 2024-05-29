29.05.2024, 13:00
Эстонская блогерка стала жертвой харрасмента на Штромке: „Из-за теплой погоды повылазили всякие мерзавцы и извращенцы“(4)
ФОТО: INSTAGRAM
„Прошу прощения за мое заплаканное лицо, но я только что подверглась харрасменту на тропе здоровья на Штромке“, - рассказала в социальных сетях блогер и участница реалити-шоу „Rannamaja“ Сейди Воогре, как стала жертвой харрасмента среди бела дня.
„Два типа полностью в черном, с рюкзаками за плечами, шли сзади меня, и один решил, что побежит за мной и шлепнет по попе так, что у меня телефон и сумка выпали из рук“, - описывает Воогре в Instagram произошедший с ней инцидент.
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