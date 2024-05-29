Эстонская блогерка стала жертвой харрасмента на Штромке: „Из-за теплой погоды повылазили всякие мерзавцы и извращенцы“

„Два типа полностью в черном, с рюкзаками за плечами, шли сзади меня, и один решил, что побежит за мной и шлепнет по попе так, что у меня телефон и сумка выпали из рук“, - описывает Воогре в Instagram произошедший с ней инцидент.

Сначала Воогре подумала, что неизвестный мужчина просто случайно столкнулся с ней, но вскоре поняла, что он шлепнул ее по пятой точке сознательно. Мужчины посмеялись и быстро ретировались. „Я могу реально что-то с этим сделать или нет? Знаю только, что они были полностью в черном (какая-то форма) и с рюкзаками“, - спрашивает девушка у подписчиков.