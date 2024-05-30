На летних каникулах таллиннскую молодежь ждет широкий выбор мероприятий

Вице-мэр Алексей Яшин отметил, что во время летних каникул город предлагает широкий выбор лагерей и различных мероприятий, открывая возможности для обучения и саморазвития молодежи в возрасте до 26 лет. „Мы хотим, чтобы молодые люди получили разнообразный опыт, который поможет им развиваться физически и раскрывать свои таланты, позволит завести новых друзей и получить заряд позитива на весь год. Уверен, что каждый участник найдет в наших молодежных программах что-то интересное и вдохновляющее и проведет лето активно и весело“, – добавил Яшин.

Молодежный лагерь Kutimuti в Лауласмаа в период с июня по август предлагает детям и подросткам от 7 до 18 лет спортивные и познавательные мероприятия – от спортивных игр до изучения народной культуры. Ежедневная программа включает в себя актерское и писательское мастерство, уроки танцев и пения и многое другое.

В походно-приключенческом лагере Taevaskoja в Пылвамаа подростки 7-19 лет смогут освоить навыки пешего туризма и поучаствовать в веселых приключениях. Здесь можно покататься на каноэ, порисовать, разучить танцы разных народов и поиграть в игры разных стран.

Летние лагеря Эстонского музея природы приглашают участников 8-16 лет. Здесь можно научиться ориентироваться на природе с помощью карты, замечать и находить признаки активности животных, изучить съедобные и ядовитые растения, отправиться на ночную охоту на бабочек и узнать много нового о насекомых. Детей ждут игры с мячом, вечера у костра и водные развлечения.

Творческий лагерь Loomekoja на Сааремаа ориентирован на учеников 1-6 классов, интересующихся рукоделием и искусством, походами и подвижными играми. Дети узнают, как окрасить пряжу и ткань с помощью растений, смогут сделать поделки из дерева и научатся танцевать старинные танцы. Каждый день посвящен определенной теме – детей ждут дни текстиля, растений, бумаги, дерева, плетения и войлока. А еще будет много игр, походов, морских купаний и посещение конной фермы.