На летних каникулах таллиннскую молодежь ждет широкий выбор мероприятий(1)
На летних каникулах, которые начнутся 13 июня, юных жителей Таллинна ждет множество возможностей для занятий творчеством и спортом на свежем воздухе, а также познавательных мастер-классов и незабываемых приключений.
Вице-мэр Алексей Яшин отметил, что во время летних каникул город предлагает широкий выбор лагерей и различных мероприятий, открывая возможности для обучения и саморазвития молодежи в возрасте до 26 лет. „Мы хотим, чтобы молодые люди получили разнообразный опыт, который поможет им развиваться физически и раскрывать свои таланты, позволит завести новых друзей и получить заряд позитива на весь год. Уверен, что каждый участник найдет в наших молодежных программах что-то интересное и вдохновляющее и проведет лето активно и весело“, – добавил Яшин.
Молодежный лагерь Kutimuti в Лауласмаа в период с июня по август предлагает детям и подросткам от 7 до 18 лет спортивные и познавательные мероприятия – от спортивных игр до изучения народной культуры. Ежедневная программа включает в себя актерское и писательское мастерство, уроки танцев и пения и многое другое.
В походно-приключенческом лагере Taevaskoja в Пылвамаа подростки 7-19 лет смогут освоить навыки пешего туризма и поучаствовать в веселых приключениях. Здесь можно покататься на каноэ, порисовать, разучить танцы разных народов и поиграть в игры разных стран.
Летние лагеря Эстонского музея природы приглашают участников 8-16 лет. Здесь можно научиться ориентироваться на природе с помощью карты, замечать и находить признаки активности животных, изучить съедобные и ядовитые растения, отправиться на ночную охоту на бабочек и узнать много нового о насекомых. Детей ждут игры с мячом, вечера у костра и водные развлечения.
Творческий лагерь Loomekoja на Сааремаа ориентирован на учеников 1-6 классов, интересующихся рукоделием и искусством, походами и подвижными играми. Дети узнают, как окрасить пряжу и ткань с помощью растений, смогут сделать поделки из дерева и научатся танцевать старинные танцы. Каждый день посвящен определенной теме – детей ждут дни текстиля, растений, бумаги, дерева, плетения и войлока. А еще будет много игр, походов, морских купаний и посещение конной фермы.
В июньском арт-лагере Sally stuudio дети 8-12 лет изучат мир образов животных и птиц, их замысловатую окраску и индивидуальные движения. В городском лагере они будут рисовать с натуры разных обитателей зоопарка.Второй лагерь, рассчитанный на детей 8-12 лет, состоится в августе и будет посвящен пленэру, то есть живописи на свежем воздухе. Источником вдохновения для участников станет творчество импрессионистов и фовистов, они совершат удивительное путешествие во времени – от их эпохи до наших дней и попытаются передать на бумаге шум морских волн и игру теней в кронах деревьев.
Веселый креативный городской лагерь танцевальной школы Eesti tantsuagentuur приглашает детей 6-10 лет открыть для себя мир через танцевальное движение и творчество. Здесь пройдут творческие мастерские и уроки, посвященные разным стилям музыки, танцев и искусства.
Лагерь школы „Плаваем вместе“ (Ujume koos) ориентирован на детей 5-10 лет. Каждый день будет начинаться с занятий по плаванию, а затем участники лагеря смогут познакомиться с различными видами спорта, смастерить поделки и поиграть.
Лагерь US Tennis Academy приглашает начинающих игроков в бадминтон и теннис 6-12 лет, а также более опытных спортсменов 13-18 лет. Городские лагеря включают тренировки, веселые игры, различные спортивные мероприятия и обучающие занятия.
Молодежный центр Пыхья-Таллинна предлагает подросткам 8-14 лет провести период до Яанова дня в спортивном стиле. Участников ждут йога и медитация, дискгольф и минигольф, лазерная игра, турнир по строительству из Lego, командные игры и приключения на велосипедах.
В августе Молодежный центр Валдеку приглашает подростков от 10 лет и старше принять участие в городских лагерях, посвященных настольным играм и защите окружающей среды. В первом лагере участники узнают о новых играх, к ним в гости придут участники различных игровых сообществ. Второй лагерь будет посвящен экологии и бережному отношению к природным ресурсам.
Информация о каникулярных мероприятиях и о том, как зарегистрироваться в лагеря, доступна: на эстонском языке здесь и на русском языке здесь.