Пугающая вечная молодость: 74-летняя Вера Вонг показал как выглядит в белом купальнике у бассейна

Вонг поделилась в социальных сетях серией снимков в белом купальнике у бассейна. Даже в момент принятия солнечных ванн модельер выглядит безупречно — внимание к ее лицу приковывают аксессуары: темные очки, массивные серьги. Конечно, законодательница моды не забыла о маникюре и педикюре, которые добавили образу перчинку.

„Счастливого лета!“ — подписала фотографии Вера. Ну а поклонникам не осталось ничего, кроме как оставить множество хвалебных комментариев под публикацией. „Вечная молодость! Должно быть, у вас синдром Бенджамина Баттона“; „С каждым годом ты только молодеешь, потрясно!“; „Как это возможно — выглядеть в 74, как ты?! Я, наверное, отложу кусок пиццы…“; „Какой потрясающий маникюр“; „Такой должна быть вечеринка у бассейна“; „Вера — пример для подражания“; „Правильно, наслаждайся жизнью“; „Прекрасна“, — восхитились они.

Однако некоторые пользователи, наоборот, пожалели дизайнера, которая скоро отметит 75-летие. „Мумифицируется потихоньку“; „Мне кажется, тут уже какое-то ментальное нездоровье“; „Живые мертвецы. Часть 5“; „Жесткое неприятие своего возраста. Жаль“; „Вера в свои 74 выглядит кринжово. Это не про эйджизм, а про нелепость, когда бабушка одевается как девушка“; „Парадокс. С одной стороны, ее молодость для своего возраста, конечно, восхищает, а с другой стороны — отталкивает, как нечто противоестественное“, — возмутились люди.

Вонг игнорирует хейтеров, но охотно отвечает на приятные комментарии. Так, ее часто спрашивают о питании. Вера уверяет, что не сидит на диетах — она может заказывать фаст-фуд в течение двух недель, а потом выбирать что-то другое. Кроме того, брюнетка обожает пончики, больше всего ей нравится эта выпечка со сливочной начинкой и сахарной глазурью.

И все же у модельера есть секрет вечной молодости. Она постоянно работает, соблюдает режим сна, избегает солнца и загара (исключение делает только для фото) и, как ни странно, пьет коктейли с водкой.