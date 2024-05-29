После проблем с властями РФ участники группы „Би-2“ сменили свое гражданство

Он отметил, что музыканты выступили против войны и осудили вторжение страны-агрессора, после чего стали подвергаться репрессиям со стороны российских властей. Поэтому надеется, что новые паспорта помогут им чувствовать себя в безопасности, передает УНИАН.

„Наша страна открыта и гостеприимна для людей, которые выбирают мир, которые популяризируют дружбу и уважение между народами. Республика Молдова защищает человеческое достоинство, свободу слова и солидарность с теми, кто находится в опасности“, - написал Андриан.

Сами участники „Би-2“ пока не давали комментариев по этому поводу.

Что известно о недавнем инциденте с группой „Би-2“

4 января этого года музыкантов задержали в Пхукете якобы за проведение концерта без официального разрешения. Однако позже российский продюсер Владимир Воронов, проживающий в Таиланде, отметил, что таким образом артистов кто-то подставил.

Затем журналист рассказал, в каких условиях содержатся участники группы. Позже стало известно, что Россия сорвала их освобождение из тюрьмы и отказала в просьбе депортировать. Через некоторое время участникам группы удалось выйти на свободу и поехать в Израиль.