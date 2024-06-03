В Таллинне откроется крупнейший кинотеатр под открытым небом — вот 8 фильмов, которые мы будем смотреть этим летом

В кинотеатре будет более ста мест. Все показы будут начинаться в 23.00 в июле и в 22.00 в августе. Звук фильмов идет из наушников. Билет будет стоить 10 евро, но если у вас есть карта Sõprus Sõbrakaart, то вы сможете насладиться фильмом за 6 евро.

Что мы будем смотреть этим летом?

Кто украл Banksy

В 2007 году анонимный художник-граффитист Бэнкси нарисовал серию политических работ в Палестине, но их сняли и продали тому, кто предложит самую высокую цену. Исследование общественного пространства и превращение уличного искусства в товар. Рассказывает Игги Поп.

Плакса

Девушка из хорошей семьи, Эллисон (Эми Локейн) влюбляется в бунтовщика по кличке Плакса (Джонни Депп). Чувство взаимно, но молодые люди принадлежат к разным социальным слоям, и на одном из свиданий ревнивый друг Эллисон Болдуин (Стивен Мейлер) затевает драку. Ситуация заканчивается арестом Плаксы. Но не все потеряно, ведь с помощью бабушки Эллисон (Полли Берген) и судьи, приговорившего его к тюремному заключению (Роберт Уолш), Плакса получает шанс отомстить Болдуину и остаться с Эллисон.