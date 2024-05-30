Онкобольную Кейт Миддлтон завалили письмами: „Скорейшего выздоровления“
Букингемский дворец сообщил, что был завален „десятками тысяч“ открыток и подарков с пожеланиями „скорейшего выздоровления“ дляпринцессы Уэльской после ее смелого признания, что она проходит лечение от рака. Об этом сообщил DailyMail.
Корреспондентская группа во дворце была тронута любовью и привязанностью, проявленными к 42-летней Кейт, которая записала эмоциональное видеообращение, в котором рассказала, что начала курс химиотерапии.
Принцесса временно отказалась от королевских обязанностей и не появляется на публике, чтобы сосредоточиться на своем лечении и выздоровлении.
Ранее сообщалось, что Миддлтон столкнулась с ужасными последствиями во время химеотерапии. Принцесса страдает от тошноты и выпадения волос, также сообщается, что она сильно похудела.