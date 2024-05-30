Онкобольную Кейт Миддлтон завалили письмами: „Скорейшего выздоровления“

Корреспондентская группа во дворце была тронута любовью и привязанностью, проявленными к 42-летней Кейт, которая записала эмоциональное видеообращение, в котором рассказала, что начала курс химиотерапии.

Принцесса временно отказалась от королевских обязанностей и не появляется на публике, чтобы сосредоточиться на своем лечении и выздоровлении.

Ранее сообщалось, что Миддлтон столкнулась с ужасными последствиями во время химеотерапии. Принцесса страдает от тошноты и выпадения волос, также сообщается, что она сильно похудела.