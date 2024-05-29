ГАЛЕРЕЯ | Роскошные артисты и счастливые гости: на „Потерянном зеркальце“ зал аплодировал стоя

29 мая на сцене концертного дома Alexela Александр Гудков, Александр Паль, Муся Тотибадзе, Марина Васильева, а также Евгения Борзых, Кирилл Иванов и Станислав Астахов (группа „Самое большое простое число“) показали полный веселья, волшебства и добрых надежд музыкальный спектакль „Потерянное зеркальце“. Судя по доносящимся со всех сторон отзывам, эстонская публика осталась в восторге от увиденного.