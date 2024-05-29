Культура
29.05.2024, 21:29

ГАЛЕРЕЯ | Роскошные артисты и счастливые гости: на „Потерянном зеркальце“ зал аплодировал стоя

 
Etendus
Etendus
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

29 мая на сцене концертного дома Alexela Александр Гудков, Александр Паль, Муся Тотибадзе, Марина Васильева, а также Евгения Борзых, Кирилл Иванов и Станислав Астахов (группа „Самое большое простое число“) показали полный веселья, волшебства и добрых надежд музыкальный спектакльПотерянное зеркальце“. Судя по доносящимся со всех сторон отзывам, эстонская публика осталась в восторге от увиденного.

Роскошные костюмы, гипертрофированные формы, экспрессия, эмоции, живая музыка, радость и легкая грусть – этим вечером было все!

Благодарные зрители дарили актерам цветы, аплодировали стоят и кричали во все голоса „Браво“.

Смотри, как прошел показ спектакля „Потерянное зеркальце“ в Таллинне!

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