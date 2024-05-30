Центральным местом проведения фестиваля Station Narva в этом году станет Нарвский музей
С 5 по 8 сентября в Нарве уже в седьмой раз пройдет фестиваль музыки и городской культуры Station Narva, который наполнит самый восточный город Эстонии интересной музыкой, познакомит с актуальным искусством, предложит принять участие в общественных дискуссиях и мероприятиях различной направленности. В этом году центром музыкальной программы фестиваля станет Нарвский музей.
Сердцем музыкальной программы Station Narva 6 и 7 сентября станет Нарвский музей в историческом замке Германа. На территории музея будут установлены две сцены: главная в Северном дворе, откуда открывается лучший в городе вид на восточную границу Евросоюза, и внутренняя сцена в камерном зале Рекондиториум, где принимали гостей города со времен Ливонского ордена. Во дворе замка расположится фестивальная зона с кафе и уличной едой.
Помимо музыкальных впечатлений, Нарвский музей предлагает гостям фестиваля возможность окунуться в удивительную музейную атмосферу в ночное время, изучив интерактивную постоянную экспозицию, посвященную 700-летней истории крепости, стоящей на границе между Востоком и Западом. Любители ночных приключений также могут посетить галерею, с которой открывается живописный вид на Нарву, Кренгольмскую мануфактуру и заграничный Ивангород. Кроме того, недавно были отреставрированы Западный двор и западная стена крепости, для гостей открылись каземат бастиона Кристервал и несколько новых мини-выставок.
Вечером и ночью музыкальная часть программы фестиваля Station Narva будет представлена и в прибрежном Art Club Ro-Ro. На фестивале выступят как зарубежные, так и местные артисты, известные во всей Эстонии, а также музыканты из Ида-Вирумаа. Программа выступлений будет объявлена в июне и июле.
„Очень радостно, что фестиваль Station Narva снова пройдет на территории Нарвского замка. Мы считаем очень важным представить здесь различные образцы эстонской и других европейских культур. Мы с нетерпением ждем, когда красивейшие локации Северного двора и здания конвента наполнятся необычными звуками, а помещения преобразятся. Мы будем очень рады гостям из Эстонии и из других мест. Наконец-то у посетителей будет возможность прогуляться по открывшемуся после долгой реновации Западному двору“, — делится директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова.
„Нарвский замок, с гордо развевающимися флагами Эстонии, Европейского союза и Нарвы, — это символ непоколебимости Эстонии на границе Европы“, — говорит руководитель Station Narva Хелен Силдна. „Мы восхищаемся работой и решимостью музея, и для нас большая честь снова провести фестиваль в современной музейной атмосфере среди этих исторических стен. Нарвский музей с его актуальной экспозицией, в которой отражены история и современность, и Западный двор, в котором недавно завершилась реновация, обязательно снова удивят гостей фестиваля музыкой, искусством, хорошей едой, башнями, подвалами, секретными ходами и, конечно же, ночными музейными приключениями“.
Помимо музыкального фестиваля и музейной части, программа проходящего с 5 по 8 сентября Station Narva включает в себя общественную дискуссию в рамках дня обсуждений BAZAR, художественные выставки и инсталляции в городском пространстве, созданные в сотрудничестве с Нарвской арт-резиденцией, день будущего, знакомящий с возможностями креативной экономики в мультимедийном центре OBJEKT, завтраком в центре неформального образования VitaTiim и экскурсии, знакомящие с достопримечательностями города и дачной культурой региона.
Фестивальные абонементы Station Narva 2024 по цене 35 евро продаются в интернет-магазине shop.tmw.ee и в Piletilevi. С 10 июня абонемент будет стоить 45 евро.
Фестивальный абонемент гарантирует вход на музыкальный фестиваль, который пройдет в Нарвском музее и Art Club Ro-Ro 6-7 сентября, и на день будущего, который пройдет в OBJEKT 6 сентября.
Организаторами фестиваля Station Narva выступают MTÜ Muusikanädal и OÜ Shiftworks в сотрудничестве с нарвской командой. Партнеры по сотрудничеству: Нарвский музей, Art Club Ro-Ro, творческий инкубатор OBJEKT, день обсуждений BAZAR, Нарвская арт-резиденция, центр неформального образования VitaTiim.