Центральным местом проведения фестиваля Station Narva в этом году станет Нарвский музей

Сердцем музыкальной программы Station Narva 6 и 7 сентября станет Нарвский музей в историческом замке Германа. На территории музея будут установлены две сцены: главная в Северном дворе, откуда открывается лучший в городе вид на восточную границу Евросоюза, и внутренняя сцена в камерном зале Рекондиториум, где принимали гостей города со времен Ливонского ордена. Во дворе замка расположится фестивальная зона с кафе и уличной едой.

Помимо музыкальных впечатлений, Нарвский музей предлагает гостям фестиваля возможность окунуться в удивительную музейную атмосферу в ночное время, изучив интерактивную постоянную экспозицию, посвященную 700-летней истории крепости, стоящей на границе между Востоком и Западом. Любители ночных приключений также могут посетить галерею, с которой открывается живописный вид на Нарву, Кренгольмскую мануфактуру и заграничный Ивангород. Кроме того, недавно были отреставрированы Западный двор и западная стена крепости, для гостей открылись каземат бастиона Кристервал и несколько новых мини-выставок.

Вечером и ночью музыкальная часть программы фестиваля Station Narva будет представлена и в прибрежном Art Club Ro-Ro. На фестивале выступят как зарубежные, так и местные артисты, известные во всей Эстонии, а также музыканты из Ида-Вирумаа. Программа выступлений будет объявлена в июне и июле.

„Очень радостно, что фестиваль Station Narva снова пройдет на территории Нарвского замка. Мы считаем очень важным представить здесь различные образцы эстонской и других европейских культур. Мы с нетерпением ждем, когда красивейшие локации Северного двора и здания конвента наполнятся необычными звуками, а помещения преобразятся. Мы будем очень рады гостям из Эстонии и из других мест. Наконец-то у посетителей будет возможность прогуляться по открывшемуся после долгой реновации Западному двору“, — делится директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова.