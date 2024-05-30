Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala объявил первого хедлайнера

Их знаменитая песня „I’ve Been Thinking About You“ была выпущена в далеком 1991 году и быстро достигла вершин чартов Billboard Hot 100 и Hot Dance Music/Club. Этот успех не только укрепил их положение в музыкальной индустрии, но и продемонстрировал их способность мастерски сочетать классическое звучание соула с тенденциями современной танцевальной музыки. В 2019 году, благодаря сотрудничеству с немецким диджеем Клаасом, ремикс их хита снова вошёл в топ-10 танцевальных чартов Billboard, подтверждая значимость и популярность Londonbeat среди разных поколений слушателей.

Laima Rendezvous Jūrmala ежегодно собирает гостей страны и местных жителей со всех уголков Латвии, предлагая насыщенную программу на протяжении всех трех дней. Уникальность фестиваля заключается в том, что в рамках одного дня на сцену выходят более десяти любимых и восходящих артистов, которые удивляют живым звуком и талантом. В этом году первый день фестиваля посвящен поддержке Украины, в рамках которого на сцене выступят ведущие украинские и латвийские артисты, включая Макса Барских, Верку Сердючку, Ольгу Полякову, Алексеева, Дорофееву, Анну Буткевич, Настю Каменских, а также латвийских исполнителей Нормунда Рутулиса и Яниса Стибелиса и других.

Билеты на фестиваль доступны во всех в кассах Piletilevi. Не упустите возможность стать частью этого выдающегося культурного и музыкального события.