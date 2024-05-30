30.05.2024, 11:00
Суд в третий раз отказал Максиму Галкину исключить его из реестра иноагентов
ФОТО: | Delfi Meedia
Осенью 2022 года Максима Галкина включили в реестр иностранным агентов. Шоумен не согласился с таким решением Минюста и начал процесс оспаривания его в суде.
На днях прошло очередное заседание по делу Максима Галкина. Артист попытался оспорить решение Минюста уже в третий раз. Представители шоумена отмечали, что тот не занимается политикой, а лишь высказывает личное мнение во время выступлений. Кроме того, статус иноагента нарушает его право на свободу передвижения.
Однако, несмотря на все заявления юристов, супруг Аллы Пугачевой остался в списке Министерства юстиции. „Постановлением Второго кассационного суда общей юрисдикции Максиму Галкину было отказано в исключении его из реестра иностранных агентов“, — вынес вердикт судья.