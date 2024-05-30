Суд в третий раз отказал Максиму Галкину исключить его из реестра иноагентов

На днях прошло очередное заседание по делу Максима Галкина. Артист попытался оспорить решение Минюста уже в третий раз. Представители шоумена отмечали, что тот не занимается политикой, а лишь высказывает личное мнение во время выступлений. Кроме того, статус иноагента нарушает его право на свободу передвижения.