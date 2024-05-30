Первое фото Алсу после развода: она как никогда счастлива

На днях стало известно, что певица Алсу разводится с Яном Абрамовым спустя 18 лет семейной жизни. Согласно сайту Мирового суда Москвы, заявление о расторжении брака было подано 24 мая 2024-го. При этом, как говорят, супругов уже год ничего не связывает, кроме общих детей: Микеллы, Сафины и Рафаэля. По словам источников, близких к звездной семье, пара уже давно разъехалась. Сами Алсу и Ян новости о расставании пока не комментируют.

Если Абрамов всегда был непубличным человеком, то Алсу регулярно обновляет свои социальные сети. Впрочем ее последнее фото в блоге было опубликовано как раз в день подачи заявления на развод. Однако подруга певицы Жанна Мартиросян поделилась новым снимком с Алсу 28 мая.

Хочется верить, что расставание с мужем не сильно ударило по Алсу и она продолжит жить счастливой и свободной жизнью. А на фото с Жанной звезда позирует в стильном атласном костюме и широкой улыбкой на лице. Подруги провели день в одном из московских парков.

„Молодец! Хвост пистолетом“, „Слишком счастлива для развода“, „Красавицы! Алсуня найдет себе в миллион раз лучше“, — пишут ей интернет-пользователи.

Несмотря на то, что официальная причина расставания Яна и Алсу все еще не названа, в Сети появились предположения, что Абрамов много лет изменял супруге, которая родила от него троих детей.

Теперь под снимками исполнительницы множество поддерживающих комментариев: „Роскошная девушка, пусть вам в жизни встретится заботливый и любящий мужчина“, „Вы красотка и умница, так оберегали семейные ценности“, „Вы достойны большего“, „Всегда удивляюсь, как можно ’’гулять’’ от таких невероятных женщин“.