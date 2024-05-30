Самая народная няня. Чем запомнилась Анастасия Заворотнюк

„Ничего в этом страшного нет. И какой смысл пытаться увернуться от того, что открыло мне двери в мир нужных актёров? С этих съёмок, в общем-то, началась моя абсолютно новая жизнь. Поэтому я этой своей героине только благодарна“, – рассказывала Заворотнюк.

Заворотнюк родом из Астрахани и с самого раннего детства мечтала быть актрисой, что немудрено, поскольку семья у неё насквозь артистическая: папа — телережиссер, а мама — народная артистка России и актриса астраханского ТЮЗа. Анастасия вспоминала, что росла за кулисами театра и могла испортить спектакль, подсказывая актерам их реплики (вернее, просто сбивая их с толку). Впрочем, эта детская увлеченность сценой могла так ни во что и не превратиться. После окончания школы Заворотнюк поступила в вуз на исторический факультет, и потребовался год, чтобы она поняла, что мечты надо исполнять.

В Москву её отвез отец. Матери они ничего не сказали, чтобы не волновать. После конфуза в ГИТИСе хотела уже ехать обратно, но отец настоял, чтобы она показалась в других театральных вузах. В итоге всё прошло успешно, пришлось даже выбирать, где учиться, и Заворотнюк выбрала Школу-студию МХАТ, актерский курс Авангарда Леонтьева.

После обучения и работы в театре, в 2004 году театр пришлось оставить: в жизни Заворотнюк появилась „Моя прекрасная няня“. „Очень сложно совместить ежедневные съемки в сериале и работу в театре. И, поскольку „Няня“ — долговременный проект, я сочла, что так будет лучше“, — рассказывала она.

Конечно, решение было принято не сразу, а лишь когда „Няня“, что называется, выстрелила. К этой несерьезной роли Заворотнюк подошла основательно: переняла украинский говор у своей коллеги по „Табакерке“ Ольги Блок-Миримской, „экстренно“ прошла курс комедийной актрисы, ну и, разумеется, внутренне приготовилась к тому, что её карьера полетит в пропасть.

„С первого дня слышала, что эта роль меня породила и меня же и убьёт. Но проходят годы, поступают новые предложения...“ — вспоминала она спустя годы после окончания сериала.