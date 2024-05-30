Самая народная няня. Чем запомнилась Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк покорила сердца миллионов поклонников, снявшись в роли няни Вики в сериале „Моя прекрасная няня“. Российская адаптация американского ситкома „Няня“ отлично зашла обществу. Актрису часто так и называли, а она на прозвище не обижалась.
„Ничего в этом страшного нет. И какой смысл пытаться увернуться от того, что открыло мне двери в мир нужных актёров? С этих съёмок, в общем-то, началась моя абсолютно новая жизнь. Поэтому я этой своей героине только благодарна“, – рассказывала Заворотнюк.
Заворотнюк родом из Астрахани и с самого раннего детства мечтала быть актрисой, что немудрено, поскольку семья у неё насквозь артистическая: папа — телережиссер, а мама — народная артистка России и актриса астраханского ТЮЗа. Анастасия вспоминала, что росла за кулисами театра и могла испортить спектакль, подсказывая актерам их реплики (вернее, просто сбивая их с толку). Впрочем, эта детская увлеченность сценой могла так ни во что и не превратиться. После окончания школы Заворотнюк поступила в вуз на исторический факультет, и потребовался год, чтобы она поняла, что мечты надо исполнять.
В Москву её отвез отец. Матери они ничего не сказали, чтобы не волновать. После конфуза в ГИТИСе хотела уже ехать обратно, но отец настоял, чтобы она показалась в других театральных вузах. В итоге всё прошло успешно, пришлось даже выбирать, где учиться, и Заворотнюк выбрала Школу-студию МХАТ, актерский курс Авангарда Леонтьева.
После обучения и работы в театре, в 2004 году театр пришлось оставить: в жизни Заворотнюк появилась „Моя прекрасная няня“. „Очень сложно совместить ежедневные съемки в сериале и работу в театре. И, поскольку „Няня“ — долговременный проект, я сочла, что так будет лучше“, — рассказывала она.
Конечно, решение было принято не сразу, а лишь когда „Няня“, что называется, выстрелила. К этой несерьезной роли Заворотнюк подошла основательно: переняла украинский говор у своей коллеги по „Табакерке“ Ольги Блок-Миримской, „экстренно“ прошла курс комедийной актрисы, ну и, разумеется, внутренне приготовилась к тому, что её карьера полетит в пропасть.
„С первого дня слышала, что эта роль меня породила и меня же и убьёт. Но проходят годы, поступают новые предложения...“ — вспоминала она спустя годы после окончания сериала.
Предложений действительно последовало много, да и звание заслуженной артистки подоспело. Она вела на телевидении различные шоу, — „Хорошие песни“, „Кухня для чайников“, „Танцы со звёздами“, „Танцы на льду“ — была соведущей „Ледникового периода“, членом жюри на украинском шоу „Народная звезда“. У неё выходила и собственная программа, — юмористическое ток-шоу „Настя“ — а вместе с третьим мужем, фигуристом Петром Чернышёвым, она была ведущей утреннего шоу „Новое утро“ на НТВ.
Были у неё и любопытные работы в кино: например, она сыграла главную роль в боевике „Код апокалипсиса“, а также была Олей Рыжовой в комедии „Служебный роман. Наше время“. Что любопытно, в ремейке „Служебного романа“ она играла с Владимиром Зеленским, нынешним президентом Украины.
Всё рухнуло в одночасье. Летом начали ходить слухи, что Заворотнюк серьезно больна, что у неё рак. В середине сентября СМИ сообщили, что состояние актрисы ухудшилось, врачи проводят интенсивную терапию. Назывались даже диагнозы: онкология головного мозга и вызванный ей отек мозга, а также пневмония. Эксперты напоминали, что похожие симптомы были у Жанны Фриске, и связывали болезнь с недавними родами. Официальные представители Заворотнюк сначала всё отрицали и обещали, что она сама расскажет о своем самочувствии на одном из федеральных каналов, но потом и вовсе перестали комментировать состояние актрисы.