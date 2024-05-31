Культура
31.05.2024, 11:07

Недельный обзор мероприятий Тарту 2024: на сцене театра Ванемуйне – европейская премьера японского постановщика

 
ФОТО: Yoshikazu Inoue | Erakogu

Конец мая в культурной столице наполнен событиями. Среди прочего открылась выставка под открытым небом „Дикие биты“, а в начале июня состоится европейская премьера спектакля „Тангент“ легендарного японского художника Широ Такатани.

По словам координатора Тарту 2024 Хейго Тедера, постановка Широ Такатани — это своего рода лебединая песня для любимого жителями Эстонии Рюити Сакомото, легендарного японского композитора, актера и музыканта. Несколько лет назад Сакамото присоединился к коллективу Dumb Type по приглашению Широ Такатани, с которым и начался творческий процесс постановки спектакля. К сожалению, композитор в прошлом году скончался.

„К счастью, искусство живет, и одной из значительных частей новой пьесы Широ Такатани „Тангент“ является замечательная музыка, написанная самим Рюити Сакомото“, сказал Тедер. „Вы просто не можете это пропустить. Перефразируя высказывание Сакамото, о европейских премьерах „Тангента“ можно сказать, что летом нужно быть в Тарту, чтобы услышать свет и увидеть музыку“, - добавил он.

Европейская премьера постановки „Тангент“ состоится 4 и 5 июня в театре Ванемуйне. Она посвящена 40-летию всемирно известного многопрофильного арт-коллектива Dumb Type. Эта постановка является первым перформансом Широ Такатани в качестве сольного исполнителя после „ST/LL“ 2015 года.

Одна из знаковых выставок культурной столицы „Дикие биты“ открылась в волости Отепя рядом с фермой технологий и искусства Мааяам – как на сельскохозяйственных угодьях, так и вокруг них на природе. На выставке представлены инсталляции выдающихся творцов технологического искусства и молодых художников, заслуживающих того, чтобы о них узнали.

Недельный обзор мероприятий культурной столицы:

Фестиваль уличного искусства RUA #Elva 27.05–1.06 в 10.00 часов

  • Волость Эльва

  • Вход свободный

Экскурсия с кураторами на выставке „Peedist pesumasin: leidlikkus linnas“29.05 в 17.00 часов

  • Тартуский городской музей

  • 6–25 €

Серия „Птичьи гнезда“: вечер поэзии о природе с Маарьей Пяртна 29.05 в 18.00 часов

  • Ботанический сад Тартуского университета

  • 3 €

„Сюрреализм 100“: тур по выставке с художником и искусствоведом Райво Келомеес 30.05 в 17.00 часов

  • Тарту, выставочный зал Эстонского национального музея

  • 5–15 €

Фотовыставка „Krati metafoor“ 30.05–31.08 в 18.00 часов

  • Волость Пылва, Центр культуры и досуга Пылва

  • Вход свободный

Фестиваль Kaera-Jaan 31.05–2.06 в 14.00 часов

  • Волость Кастре,

  • Вооремяэ5–25€

Фестиваль общинного театра „ja siis me olime“ 31.05 в 18.00 часов

  • Волость Кастре, тропы здоровья Вооремяэ

  • 20–25 €

Разноцветный Тарту 1.06 в 18.00 часов

  • Центральный парк Тарту

  • Вход свободный

ПО ГОРОДУ: Аннелинн 1.06–15.06 в 19.00 часов

  • Аннелинн, Тарту

  • 12–25 €

I Kodavere laalupido2.06 в 18.00 часов

  • Волость Пейпсияэре, певческая сцена Пала

  • Вход свободный

Широ Такатани/Dumb Type „Tangent“4.06–5.06 в 19.00 часов

  • Тарту, Театр Ванемуйне

  • 30–45 €

Посмотреть программу можно на сайте: tartu2024.ee/programm.

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