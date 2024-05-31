Недельный обзор мероприятий Тарту 2024: на сцене театра Ванемуйне – европейская премьера японского постановщика

По словам координатора Тарту 2024 Хейго Тедера, постановка Широ Такатани — это своего рода лебединая песня для любимого жителями Эстонии Рюити Сакомото, легендарного японского композитора, актера и музыканта. Несколько лет назад Сакамото присоединился к коллективу Dumb Type по приглашению Широ Такатани, с которым и начался творческий процесс постановки спектакля. К сожалению, композитор в прошлом году скончался.

„К счастью, искусство живет, и одной из значительных частей новой пьесы Широ Такатани „Тангент“ является замечательная музыка, написанная самим Рюити Сакомото“, сказал Тедер. „Вы просто не можете это пропустить. Перефразируя высказывание Сакамото, о европейских премьерах „Тангента“ можно сказать, что летом нужно быть в Тарту, чтобы услышать свет и увидеть музыку“, - добавил он.

Европейская премьера постановки „Тангент“ состоится 4 и 5 июня в театре Ванемуйне. Она посвящена 40-летию всемирно известного многопрофильного арт-коллектива Dumb Type. Эта постановка является первым перформансом Широ Такатани в качестве сольного исполнителя после „ST/LL“ 2015 года.

Одна из знаковых выставок культурной столицы „Дикие биты“ открылась в волости Отепя рядом с фермой технологий и искусства Мааяам – как на сельскохозяйственных угодьях, так и вокруг них на природе. На выставке представлены инсталляции выдающихся творцов технологического искусства и молодых художников, заслуживающих того, чтобы о них узнали.

Недельный обзор мероприятий культурной столицы:

Выставка технологического искусства на открытом воздухе „Metsikud bitid“ 25.05–15.09 в 15.00 часов Волость Отепя, Maajaam

10 €/6 €. Семейный билет 25 €

Фестиваль уличного искусства RUA #Elva 27.05–1.06 в 10.00 часов

Волость Эльва

Вход свободный

Тартуский городской музей

6–25 €