Шоубиз
31.05.2024, 08:03

ГАЛЕРЕЯ | Гламур, роскошь и буйство красок: в Круизном терминале собрались все самые знаменитые жители Эстонии

 
Kroonika pidu
Kroonika pidu
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В течение месяца на портале Kroonika читатели активно голосовали за самых ярких, знаменитых и выдающихся жителей Эстонии, которые делают нашу жизнь интереснее и веселее. Момент истины настал в четверг вечером.

В этом году награды в сфере развлечений были вручены на зрелищном гала-концерте, который состоялся в Круизном терминале Таллинна и транслировался не только онлайн, но и по телевизору.

Награды вручались в десяти номинациях:

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