31.05.2024, 07:02
ГАЛЕРЕЯ и ВИДЕО | Шли с цветами и пели всем залом: в Таллинне насладились творчеством „Машины времени“
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг вечером в концертном зале Alexela состоялся концерт группы „Машина времени“.
Легендарная „Машина Времени“ отмечает свои 55 лет гастрольным туром!
Таллинн очень тепло встретил группу. Зал с удовольствием пел вместе с Андреем Макаревичем знакомые и всеми любимые хиты. Несмотря на почтенный возраст коллектива – любимые треки пришли послушать люди абсолютно разных возрастов – от детей детсадовского возраста до уважаемых господ с сединой в волосах.
Смотри, как прошел концерт группы „Машина времени“ в Таллинне!