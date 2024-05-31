ГАЛЕРЕЯ и ВИДЕО | Шли с цветами и пели всем залом: в Таллинне насладились творчеством „Машины времени“

Таллинн очень тепло встретил группу. Зал с удовольствием пел вместе с Андреем Макаревичем знакомые и всеми любимые хиты. Несмотря на почтенный возраст коллектива – любимые треки пришли послушать люди абсолютно разных возрастов – от детей детсадовского возраста до уважаемых господ с сединой в волосах.