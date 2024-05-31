Культура
31.05.2024, 07:02

ГАЛЕРЕЯ | Шли с цветами и пели всем залом: в Таллинне насладились творчеством „Машины времени“

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"Машина времени" в Таллинне, 30.05.2024
"Машина времени" в Таллинне, 30.05.2024
ФОТО: Ilja Matusihis | Delfi Meedia

В четверг вечером в концертном зале Alexela состоялся концерт группы „Машина времени“.

Легендарная „Машина Времени“ отмечает свои 55 лет гастрольным туром!

Таллинн очень тепло встретил группу. Зал с удовольствием пел вместе с Андреем Макаревичем знакомые и всеми любимые хиты. Несмотря на почтенный возраст коллектива – любимые треки пришли послушать люди абсолютно разных возрастов – от детей детсадовского возраста до уважаемых господ с сединой в волосах.

Смотри, как прошел концерт группы „Машина времени“ в Таллинне!

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