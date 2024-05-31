Врач о лечении Заворотнюк экспериментальным препаратом: „Это была терапия отчаяния“

В ночь с 29 на 30 мая не стало Анастасии Заворотнюк. Звезда сериала „Моя прекрасная няня“ пять лет боролась с глиобластомой. Этот вид рака наиболее опасен. Обычно пациенты живут не более двух лет, лечения нет. Операция и химиотерапия — это только способ продлить жизнь, но радикально избавиться от опухоли головного мозга нельзя.

„Ее два раза оперировали, было два рецидива. К сожалению, эта болезнь смертельна. Анастасия все прошла. Они лечились в России и за границей, потом обращалась к нам, чтобы узнать про нашу терапию. Это было несколько лет назад“, — говорит Woman.ru член-корреспондент РАН, профессор, заведующий лабораторией пролиферации клеток Петр Чумаков.

Тогда Анастасия Заворотнюк решила попробовать новый метод лечения, экспериментальный. Ученые работают над ним несколько лет, но клинические испытания пока еще не начались.

„Это борьба с раковыми клетками за счет вирусов. Разработка идет давно, и много пациентов уже попробовало эту терапию на себе. Те, кто решился на этот шаг до официальных клинических испытаний. Это уже лечение отчаяния. Когда уже все способы терапии, какие существуют, были испытаны. Мы давали возможность самостоятельно вводить наши препараты, и в ряде случаев наблюдалось улучшение, многие продлили жизнь на несколько лет. Это биологический способ терапии, он основан на том, что вирусы уничтожают опухоль, активируется иммунная система пациента, восстанавливается естественный механизм, как должно быть в природе. Иммунитет убивает онкоклетки. Терапия основана на природе самой болезни, а не просто когда химия убивает и рак, и здоровые клетки. Но тогда Анастасия не решилась“, — говорит профессор.