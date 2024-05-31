31.05.2024, 19:06
ФОТО | Поздравляем! Модельер Лийси Ээсмаа стала мамой во второй раз
ФОТО: | Delfi Meedia
Лийси Ээсмаа сообщила в социальных сетях, что в ее семье родилась дочь.
К публикации она добавила – „Леди Дракон“, имея в виду тот факт, что ее дочь родилась в год дракона.
Она поблагодарила акушерку, которая принимала „спринтерские“ роды. „Это лето будет особенным - полным жизни, солнца и любви“, - отметила она.
У Лийси и ее мужа, предпринимателя и режиссера Мадиса Лигемы, уже есть шестилетний сын Куу.
В апреле 2021 года Лийси дала интервью журналу Pere ja Kodu, где рассказала, какая она мать. „Я, конечно, не из тех, кто весь день стоит дома у плиты или просыпается рано утром, чтобы всех накормить. Шеф-повар нашей семьи – Мадис, кухня меня не вдохновляет. Я могу нарезать морковь идеальной формы для супа, вот и все“, — засмеялась Лииси.