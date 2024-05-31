31.05.2024, 15:06
Сильвия Ильвес впервые показала широкой публике своего спутника: Кристо - самый заботливый мужчина в моей жизни(3)
Впервые Сильвия Ильвес появилась на большом публичном мероприятии со своим новым партнером Кристо, отношения с которым некоторое время находились на паузе, но теперь расцветают с новой силой.
„Он впервые на большом мероприятии. Я раздумывала, с кем прийти - с сыном или с ухажером. В этот раз я решила посмотреть, как он (имеется в виду Кристо - прим. ред.) справится“, - говорит Сильвия Ильвес, к чему спутник Сильвии Кристо добавляет. Думаю, я справлюсь. Я думаю, мы все справимся. Мы достаточно интеллигентны - мы же люди, в конце концов“, - говорит Кристо.
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