Сильвия Ильвес впервые показала широкой публике своего спутника: Кристо - самый заботливый мужчина в моей жизни

„Он впервые на большом мероприятии. Я раздумывала, с кем прийти - с сыном или с ухажером. В этот раз я решила посмотреть, как он (имеется в виду Кристо - прим. ред.) справится“, - говорит Сильвия Ильвес, к чему спутник Сильвии Кристо добавляет. Думаю, я справлюсь. Я думаю, мы все справимся. Мы достаточно интеллигентны - мы же люди, в конце концов“, - говорит Кристо.