31.05.2024, 16:00
ФОТО | „Замаливает грехи“: Настя Ивлеева надела платочек и посетила монастырь
ФОТО: Скриншот
Анастасия Ивлеева после скандала с „голой вечеринкой“ пропала из соцсетей на некоторое время. Теперь же артистка стала снова появляться в медиапространстве.
Так, недавно блогер кардинально сменила имидж, покрасившись в темный цвет. Некоторые в сети посчитали, что таким образом она хочет „отмыться“ от прошлого.
Теперь же Ивлеева показала в сторис посещение Тихвинского монастыря. На фото девушка предстала в длинной юбке и платке, скромный образ дополнила эффектная сумочка Prada.
„Сегодня дали джазу по Тихвину и окрестностям! Уютный, дешевый, красивый“, — написала Настя под одним из кадров.
Пользователи сети прокомментировали, что скандальная блогерша таким образом „замаливает грехи“.