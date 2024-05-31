Ленни Кравиц признался, что 9 лет не занимался сексом

60-летний музыкант может похвастаться потрясающей нестареющей внешностью. Однако, как оказалось, уже 9 лет он одинок. И дело даже не только в отношениях…

Так, артист поделился историей, как решил заниматься сексом только по любви. Теперь рокер ищет „ту самую“. На это его вдохновил антипример отца, который изменял матери Ленни. Родитель при этом говорил ему, что он станет таким же как и он.

„Он оказался прав, а я не хотел быть таким, как он. Чтобы прийти к такому образу жизни, который я имею сейчас, мне потребовались годы… и моя дисциплина привела к девяти годам целомудрия“, — поделился Кравиц.