Разногласия между Лопес и Аффлеком могли возникнуть из-за финансов

Источник, близкий к паре, которая поженилась летом 2022 года, почти через 20 лет после расторжения их первой помолвки, говорит, что решение провести время врозь было обоюдным.

„Они берут некоторое время, чтобы решить, являются ли эти отношения подходит им обоим“, — заявил аноним.

Второй источник Лопес говорит, что рабочие обязательства пары также вызвали разногласия дома. „У обоих сложная карьера, которая часто требует от них находиться в разных городах“, — объясняет источник.

Он также отметил, что с течением времени паре все труднее было вести эффективный диалог и это переросло в серьезные разногласия.

Также проблемы возникли из-за разницы в капитале звезд: состояние Джей Ло оценивается в 400 млн долларов, в то время как Аффлек владеет 160 млн долларов.

Друзья пары расходятся во мнении относительно исхода этой паузы между ними: одни считают, что звезды сильно привязаны друг к другу и справятся с проблемами, другие же считают, что их отношения исчерпали себя.